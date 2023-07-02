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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا  لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن السفن الروسية تخشى الاقتراب من شبه جزية القرم وبحر أزوف وساحل البحر الأسود.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود "صفقة الحبوب" أنهم يمتلكون حججا لفعل ذلك، لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية".

وأضاف: "قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة. لقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب".

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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا البحر الأسود شبه جزيرة القرم شبه جزية القرم بحر آزوف

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