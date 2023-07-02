رئيس أوكرانيا: روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن السفن الروسية تخشى الاقتراب من شبه جزية القرم وبحر أزوف وساحل البحر الأسود.

وعلى جانب آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود "صفقة الحبوب" أنهم يمتلكون حججا لفعل ذلك، لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية".

وأضاف: "قدمنا معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة. لقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب".