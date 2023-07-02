روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أوكرانيا "بأرض سانيكوف" المزعومة غير الموجودة على أرض الواقع مهما حاولت سلطات كييف والغرب إثبات العكس.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلجرام: “تثرثر الطغمة العسكرية الأوكرانية طوال الوقت، أن شرط المفاوضات الرئيسي هو الرجوع إلى حدود لم تكن موجودة في عام 1991”.

واضاف :"لكن في الواقع هذه حدود مناطق روسيا ومقاطعات الإمبراطورية الروسية، وليس أوكرانيا المزعومة"، حسبما أفادت روسيا اليوم .

وتابع ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "أوكرانيا هي أرض سانيكوف قام لينين بتشكيلها على حساب الأراضي الروسية. بقيت كذلك لفترة غير طويلة لتعود وتختفي من الخريطة. لا توجد مثل هذه الأرض. أيا كان رأيهم في الغرب وفي مدينة كييف الروسية المحتلة".