هدايا العيد للمصريين.. زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية تصل لـ 42%

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة بقرار زيادة جديدة إلى مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى المقبل 2023\2024 تصل إلى 42% مقارنة بمخصصات دعم السلع التموينية العام المالي الجاري.

واكد “بدراوى” خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أنه قام بتقديم طلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لوزير التموين بشأن زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين 25 جنيه ليصبح 75 جنيه لكل فرض بدلا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الاسعار.

المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء

وقال “بدراوي” إن المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء ويجب جميعا ان نقف خلفه حتي يستطيع مواجهة الغلاء الناتج من الازمة الاقتصادية العالمية والاوكرانية الروسية، لافتا الي ان مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك يتيح فرصة اضافة دعم جديدة علي بطاقات التموين للمواطنين.

واشار عضو مجلس النواب، الي ان اضافة 25 جنيه لـ 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية يكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه دعم اضافي، مشيرا الي أن الحكومة قامت بجهود خلال الاونة الاخيرة من اجل وقف زيادة اسعار السلع من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك ولكن الازمة لن تنتهي في يوم وليلة فهناك تكاليف اضافية علي هذه البضائع بسبب وجودها فترة تطويلة في المواني المواطن سوف يشعر بوقف زيادة الاسعار في الدورة المقبلة وعن طريق التدفقات الجديدة للبضائع في المواني.

كما اكد النائب، أن الدولة تقوم ايضا بطرح بضائع باسعار مخفضة عن طريق معارض اهلا رمضان وذلك يساهم في خفض زيادة اسعار البضائع، ولكن نحتاج الي حلول سريعه لدعم المواطن البسيط وهي زيادة دعم بطاقات التموينية لكل مواطن مشترك في المنظومة.

زيادة دعم البطاقات التموينية

واوضح النائب، أن زيادة دعم البطاقات التموينية ووصولها لـ 75 جنيها بدلا من 50 يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وارز وسكر وغيرها من السلع المقدمة علي بطاقات التموين.

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم

أسعار السلع التموينية الجديدة

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.