الأرز بـ 14.5.. التموين نزف خبرًا سارًا للمواطنين بالمحافظات

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة حريصة على دعم المواطنين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتنفيذ معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30%.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أنه تم الوصول لـ 200 معرض على مستوى الجمهورية، وجميع المعارض بها السلع الأساسية.

ولفت إلى أن سعر الفراخ بـ 65 جنيها، و كيلو اللحوم بـ 135 جنيها، و الزيت يبدأ من 35 جنيها، و السكر بـ 14.5، و الأرز بـ 14.5 جنيه.

وأشار إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير السلع بجودة عالية و بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا أن معارض أهلا رمضان تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.