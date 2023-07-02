تونس .. إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ أكثر من 2000 مهاجر

أعلنت تونس، اليوم الأحد، إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 2068 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان عبر "فيسبوك”، إن "وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازا منهم 1858 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسيا".

وأضافت أن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، شرق تونس تمكنت من إحباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 مجتازا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و3 كاياك".

وأوضح الحرس الوطني التونسي، أن "النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين".