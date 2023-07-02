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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحويل فيلم " جري الوحوش " لمسلسل تليفزيوني .. تفاصيل

فيلم جري الوحوش
فيلم جري الوحوش

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 . 

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد . 

ويقوم حاليا المؤلف أحمد صبحي بكتابة الحلقات الاولي من العمل، ليتم بعدها ترشيح الابطال المشاركين فى العمل .

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فيلم جري الوحوش  تدور أحداثه حول سعيد  ونبيل صديقان، حيث  يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني عبدالقوي -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

فيلم جري الوحوش تم تقديمه عام 1987 ، وقام ببطولته الفنان نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز ونورا .

وكان أخر اعمال المخرج عبد العزيز والمؤلف أحمد صبحي هو مسلسل “ ام البنات ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

 مسلسل ليل أم البنات بطولة  سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

جري الوحوش أحمد صبحي المخرج عبد العزيز حشاد الفنان نور الشريف حسين فهمي محمود عبد العزيز

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