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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر محمد طاهر يهدر هدفا محققا لـ الأهلي أمام فيوتشر

صدى البلد

مرت 75 دقيقة بالتعادل السلبي من مباراة الأهلي وفيوتشر في اللقاء المقام حاليا علي ملعب السلام في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وأرسل القندوسي عرضية رائعة من الناحية اليسري ولكن تصدي لها جنش قبل الوصول لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 3.

وتوغل بيرسي تاو من الناحية اليمني وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها جنش على مرتين في الدقيقة 7.

وألغى حكم المباراة هدفا لصالح فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بداعي التسلل في الدقيقة 11 .

واستطاع محمد هاني تهديد مرمي فيوتشر بتسديدة صاروخية أرضية ولكن تصدي لها جنش ببراعة وحولها لركلة ركنية في الدقيقة 37.

وجاء هدف النادي الأهلي الملغي في الدقيقة 39، بعد عرضية رائعة من علي معلول ليتابعها ياسر إبراهيم ولكن تدخل الفار وقرر وجود حالة تسلل علي التونسي.

وهدد فيوتشر مرمي الأهلي بتسديدة قوية من قدم محمد فاروق تصدي لها الشناوي وحولها الي ركنية في الدقيقة 54.

اضاع طاهر محمد طاهر فرصة هدف محقق بعد عرضية رائعة من علي معلول في الدقيقة 71.

تشكيل الأهلي 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.

 

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