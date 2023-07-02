حركة كثيفة لـ الدبابات في شوارع زيورخ بـ سويسرا.. فيديو

أظهر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، حركة كثيفة للدبابات في شوارع زيورخ إحدى أهم مدن سويسرا.

وأصبحت سويسرا، أحدث بلد أوروبي يحشد معدات عسكرية كبيرة في مدينة رئيسية، وهذه المرة دبابات في زيوريخ.

وفي وقت سابق، رفضت سويسرا مجددا إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طال الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.

وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقال المجلس الفيدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 "غير ممكن بموجب القانون الحالي".

وأضاف أن "صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية".