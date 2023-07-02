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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجات فرنسا تلقي بظلالها على سويسرا

العنف في فرنسا
العنف في فرنسا

ألقت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، القبض على سبعة أشخاص - معظمهم مراهقون - بعد تحطم عدة واجهات متاجر في مدينة لوزان حيث تجمع شبان للتضامن مع أعمال الشغب في فرنسا المجاورة.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت الشرطة، اليوم الأحد، في بيان أن أكثر من 100 شخص تجمعوا وسط مدينة لوزان مساء السبت.

وأضافت أنهم استجابوا لعدة نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالعنف الذي هز فرنسا عقب مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما في إحدى ضواحي باريس على يد شرطي.

وذكرت الشرطة أن نوافذ متاجر تحطمت بينما قام ضباط بتفريق الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واعتقلت الشرطة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما؛ ثلاث فتيات وثلاثة مراهقين، يحملون الجنسيات البرتغالية والصومالية والبوسنية والسويسرية والجورجية والصربية، بالإضافة لشاب سويسري يبلغ من العمر 24 عاما.

ولم يصب أي من رجال الشرطة في المواجهات.

اعتقلت الشرطة يوم الخميس نحو عشرة أشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأخمد رجال الإطفاء عدة حرائق.

وقالت شرطة العاصمة الفرنسية، إن احداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة تجاوزت عتبة خطيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فليست هناك حاجة لفرض الطوارئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية في باريس، إن منزله تعرض للاقتحام بسيارة وأُضرمت فيه النيران، بينما كانت زوجته وطفلاه نائمين بالداخل، خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل شاب برصاص الشرطة يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 719 شخصا، فيما سجلت أعمال الشغب تراجعا ملحوظا ليلة الأحد بعد ساعات من تشييع نائل 17 عاما، الذي قتل برصاص الشرطة الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، حتى فجر اليوم الأحد،  لم تسجل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر تويتر "ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن".

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