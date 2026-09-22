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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق محاضرات اليوم الثاني من دورة "الفلك الشرعي" بدار الإفتاء حول المواقيت الشرعية والقبلة وأحكام العبادات في العروض العليا

محاضرات اليوم الثاني من دورة "الفلك الشرعي" بدار الإفتاء
محاضرات اليوم الثاني من دورة "الفلك الشرعي" بدار الإفتاء
إيمان طلعت

واصل مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وكلية العلوم (بنين) بجامعة الأزهر بالقاهرة، فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي المتخصص "الفلك الشرعي بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية"، وذلك من خلال ثلاث محاضرات علمية متخصصة تناولت الأسس الفلكية لحساب المواقيت الشرعية، وطرق تحديد اتجاه القبلة، وأحكام الصلاة والصيام في المناطق الواقعة على خطوط العرض العليا، حاضر فيها نخبة من أساتذة قسم الفلك والأرصاد الجوية بجامعة الأزهر.

حركة الشمس ترتبط بمواقيت الصلوات الخمس

وفي المحاضرة الأولى، أوضح الدكتور كامل جاد الله، رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة الأزهر، أن حركة الأجرام السماوية تخضع لقوانين وحسابات دقيقة، مبينًا أن حركة الشمس الظاهرية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمواقيت الصلوات الخمس في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض الأسس الفلكية المعتمدة في حساب الشروق والغروب والظهر والعصر والفجر والعشاء، موضحًا الفروق بين النظم المختلفة المستخدمة في تحديد المواقيت بعدد من الدول الإسلامية.

كما تناول الضوابط الفلكية المتعلقة بحساب الشفق ودرجات انخفاض الشمس تحت الأفق، مشيرًا إلى أن مدة الشفق تختلف باختلاف الفصول وخطوط العرض، وهو ما يجعل الاعتماد على زمن ثابت لصلاة العشاء غير معبر بدقة عن الواقع الفلكي. 

وحذر من استخدام اتجاهي الشروق والغروب لتحديد القبلة بسبب تأثرهما بميل محور الأرض وتغير موضع الشمس خلال العام.

وفي المحاضرة الثانية، تناول الدكتور محمد بحيري، الأستاذ المتفرغ بقسم الفلك بكلية العلوم جامعة الأزهر، القواعد الفلكية لتحديد اتجاه القبلة، مؤكدًا أن الخرائط المسطحة قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الاتجاهات بسبب تشوه المسافات والزوايا الناتج عن إسقاط الكرة الأرضية على سطح مستوٍ.

واستعرض الطريقتين الرئيسيتين لتحديد القبلة، وهما الطريقة الحسابية القائمة على قوانين المثلث الكروي، وطريقة تعامد الشمس المباشر على الكعبة المشرفة، موضحًا أن هذه الظاهرة تتكرر مرتين سنويًا وتتيح التحقق العملي من اتجاه القبلة في مختلف البلدان. 

كما شرح أنواع الشفق المدني والبحري والفلكي، وبين الفروق العلمية بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، داعيًا إلى تعزيز الدراسات والرصد الميداني المشترك بين علماء الشريعة والفلك للوصول إلى مزيد من الدقة في تحديد المواقيت الشرعية.

واختتم الدكتور عبدالرازق شلتوت، أستاذ الفلك بكلية العلوم جامعة الأزهر، محاضرات اليوم الثاني بمحاضرة حول "الصلاة والصوم في البلاد الواقعة على خطوط العروض العليا"، تناول خلالها الأحكام الفلكية والشرعية المتعلقة بالصلاة والصيام في المناطق الواقعة على خطوط العرض العليا، موضحًا الأسس العلمية لحساب الفروق الزمنية والمواقيت المرتبطة بحركة الشمس.

واستعرض الضوابط الفلكية الخاصة بمواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تناول إشكالية اختفاء بعض العلامات الفلكية أو اضطرابها في بعض مناطق العالم، مقدمًا تصنيفًا للمناطق الجغرافية وفق طبيعة ظهور هذه العلامات.

وأكد أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المسلمين في المناطق التي تتعذر فيها معرفة المواقيت على وجهها المعتاد، موضحًا أن التقدير بالاستناد إلى أقرب المناطق التي تظهر فيها العلامات الفلكية بانتظام، أو القياس على المواقيت المعتمدة في المناطق المعتدلة، يعد من الحلول الشرعية المعتمدة رفعًا للحرج وتحقيقًا لمقاصد الشريعة.

دورة الفلك الشرعي الإفتاء المواقيت الشرعية أحكام العبادات مواقيت الصلوات الخمس

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