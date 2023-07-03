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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار خالد محجوب: بعض الكوادر الإعلامية الإخوانية وصفتني بالقاضي الشو المسيس

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه الزم النيابة العامة أن تبلغ وله حق التبيلغ أن هناك جرائم اقتحمت للتخابر واقتحام سجون وقتل ونهب وسرقة، وطلب مخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على الهاربين من السجون المصرية أجانب وأعضاء الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسي، مشيرًا إلى أن هذا أزعج بعض الكوادر الإعلامية الإخوانية وكتبوا عنه "القاضي الشو المسيس".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ليعلم الله ان هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات ولكن كنا نقول كلمة الحق في حق هذا الوطن وحق الشعب لأننا نحكم باسمه وحينما يولينا الله أن نكون على قدر هذه الولاية".

بعد الحكم لم أكن أعرف مصيري

وأكد أنه بعد الحكم لم يكن يعرف مصيره ولذا قام بنسخ القضية أكثر من نسخة لأنه لايعرف ماذا في الغد، وقام بتسليم الشهيد هشام بركات، نسخة كاملة متكاملة بالأدلة وسلم له صورة رسمية حتى لو حدث له شيء تكون الأوراق معه.

وأكد أن بيان  23 يونيو أعطاه طمأنينة كمواطن وليس كقاضي، وأن الشعب المصري العظيم نزل وقال كلمته في 30 يونيو.

خالد محجوب الشاهد الكوارد الإعلامية الإخوان محكمة الاستئناف جرائم السجون المصرية

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