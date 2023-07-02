خالد محجوب: الإخوان قالوا لا أصلح لنظر قضية اقتحام السجون

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية قالت إنه لا يصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون" وطالبوا بعزله.

وأضاف محجوب خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الشهيد هشام بركات تواصل طبقًا للقانون بإخطار القاضي المردود والجلسة تحددت، وكان مطلوب مذكرة للرد على هذه دعوة عزلي من القضاء".

وتابع: "الإخوان لجأوا إلى مجلس الدولة وطالبوا بعزلي من القضاء، قرأت طلب الرد ورديت بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، وادعوا على والد زوجتي أنه كان ضمن حملات أحمد شفيق وقدمنا بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، وأخذنا الشيك الذين يتحدثون عنه وكشفنا كذبهم" مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يريدون وقف النظر في القضية لما بعد 30 يونيو.



يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.