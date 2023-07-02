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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس محكمة الاستئناف: ضباط الداخلية دافعوا باستماتة عن السجون لمنع الاقتحام

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن الضابط محمد مبروك كان بطلًا من أبطال مصر وأدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق بناء على الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية، لأن محكمتنا لابد أن تكون معلنة لأننا نحكم باسم الشعب.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “ما شهدته من خلال التحقيقات أن ضباط الداخلية في ذلك الوقت دافعوا دفاعًا مستميتًا عن السجون والبعض منهم مات وهذه المرحلة التي ذهبت لمحكمة الجنايات ووصلوا وتأكدوا ووجدوا متوفين وقتلة”.

 

وأشار إلى أن أحد الزملاء كان يتحدث معه، وقال "إحنا هنوصل"، فأخبره أنهم سيصلون لسائق اللودر الذي اقتحم سجن وادي النطرون وكسر السور ودفن المساجين تحت الأنقاض، لأنهم وجدوا 14 سجينا مدفونين تحت التراب وتم الوصول لهم.

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