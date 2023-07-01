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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب يكشف مفاجأة عن وجهة المساجين بعد الهروب من وادي النطرون

صدى البلد

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن قضية وادي النطرون ليست القضية الأولى التي يصدر فيها أحكامًا تخص التعدي على استقرار الدولة، حيث كان يوجد قضية أخرى وهي الاستيلاء وبيع أراضي شبه جزيرة سيناء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن  قضية بيع أراضي شبه جزيرة سيناء كان متورطا بها نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني قبل 2012، أي أنه يمكن القول أن هذه القضية كانت قبل قضية وادي النطرون بفاصل زمني ليس كبيرًا.


وتابع:" القضية كانت عبارة عن القبض على ٢٣٤ شخص من قبل وزارة الداخلية في القنطرة شرق، نتيجة الهروب من سجن وادي النطرون، أبو زعبل، المرج، الأسبكية، وكان هذا العدد يخطط الذهاب لسيناء، وكان يوجد متهم من العدد مدان بالمشاركة قي اغتيال اللواء حسن أبو باشا، وكان أكبر قناص في الشرق الأوسط، لذا روايات المتهمين بشأن عدم هروبهم كانت مخالفة للواقع وغير مصدقة".

واستطرد:" القاضي الجنائي له وجدان وله استنتاج، وله عقيدة بأن ما قيل في التحقيقات مطمئن إليه".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الشاهد وادي النطرون جزيرة سيناء محمد الباز

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