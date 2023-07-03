حزب التجمع يستنكر عدوان جيش الاحتلال على سكان جنين

استنكر حزب التجمع عدوان جيش الفاشية الصهيونية على سكان جنين، واستشهاد عدد من المواطنين وجرح العشرات.

وأدان الحزب وبشدة فى بيان له هذا العدوان الفاشي، وسط صمت عربى ودولي، يشيد بصمود ومقاومة شباب جنين فى اطار موحد من كل الفصائل الفلسطينية.

وأكد الحزب أنها حرب تستهدف المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، وجرائم حرب ذات دوافع عنصرية تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية، تضاف لتلك الجرائم الوحشية التى ترتكبها قطعان المستوطنين، بهدف اخلاء سكان الأرض لتوسيع المستوطنات الاستعمارية.

وأكد حزب التجمع على حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة وبكل الوسائل لهذا الإرهاب المنظم من قبل دولة الاحتلال وقطعان مستوطنيها.

ومن جانب آخر أدان الحزب، الصمت العربى والدولى على كل هذه الانتهاكات الإجرامية والتى تمثل اعتداء صارخا على كل القيم والمبادئ الإنسانية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.