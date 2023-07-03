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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

صورة أرشيفية بجنوب
صورة أرشيفية بجنوب سيناء

لقى طفل مصرعه وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء.
 

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة  ملاكي رقم  "  ى . ج -  3365"، بعد كارتة مدينة راس سدر اتجاه مدينة أبوزنيمة بعد مصنع الجبس، وأسفر الحادث عن وفاة طفل يدعى محمد عصام نبيل،  5 سنوات  وإصابة 4أشخاص من أسرة واحدة من القاهرة.


وتضمنت أسماء المصابين، ليان عصام نبيل،  9 سنوات، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد عصام نبيل، 10 سنوات،اشتباه ما بعد الارتجاج،  عصام نبيل السيد مصطفى 42 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأية أحمد عبدالعليم، 37 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى  رأس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

صورة حادث

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مصرع طفل حادث انقلاب ملاكى ابوزنيمة

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