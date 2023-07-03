حياة كريمة.. إحدى مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو| تقرير

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريراً بعنوان، “حياة كريمة.. إحدى مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو”.

ووفقا التقرير، فإن حياة كريمة تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، كما أن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه.

واستهدفت مبادرة حياة كريمة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري في الريف إلى الأفضل، وتغطي مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية.

كما استهدفت مبادرة حياة كريمة إحداث طفرة في الخدمات الأساسية بالإضافة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة، المستدامة لهذه المجتمعات الريفية المحلية.