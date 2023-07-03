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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

قانون العقوبات .. السجن 7 سنوات عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة

أرشيفية
أرشيفية

خطف الأطفال لا سيما حديثي الولادة ..واحدة من أشهر الجرائم المنتشرة وذلك لإستغلالهم في كثير من أعمال الإتجار بالبشر وأبرزها التسول بهم وكسب تعاطف المواطنين، ولهذا واجه قانون العقوبات هذه الجريمة.

ونصت المادة (283) علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه.

وعاقبت المادة (284) بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وأشارت المادة (285) إلي أن كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا، طبقا للمادة (286),

كما يعاقب كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

غرامة السجن خطف الأطفال حديثي الولادة عقوبات التسول الاتجار بالبشر

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