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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أب ينقذ ابنته بشجاعة.. وهذا مصير الخاطف| فيديو

صدى البلد

جرائم خطف الأطفال تعد واحدة من الجرائم الأكثر شيوعًا في دول العالم، ومن بين  عمليات الخطف لـ الأطفال استطاع أب أن ينقذ أبنته من يدي الخاطف.


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لواقعة الخطف في الشارع، حيث يظهر الأب وهو يمسك بـ طفلته والخاطف في آن واحد.

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وكان الفيديو متداول بـ وصف:"هذه كانت محاولة اختطاف طفلة بس الأب تمسك فيها وماتركها، وأخذ ينادي على الناس بالشارع حتى استسلم الخاطف".

وأوضح الفيديو على بعد خطوات اجتمع الرجال في ساحة واسعة حول الخاطف الذي سلم نفسه، بينما ذهب الرجل وطفله بعيدً عن العراك.

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فقد التف حول الخاطف رجل بـ دراجة بخارية وآخر بسلاح، ثم جاء الرجال من كل مكان يضربون في الخاطف بقوة، ولم يستمكن من الافلات من قبضة الرجال.

خطف الاطفال ينقذ ابنته

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