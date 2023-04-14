موظف ينهي حياة زملائه في العمل داخل البنك بأمريكا .. تفاصيل مروعة

قام موظف بأحد البنوك بفتح النار على مكان عمله في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وبث الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

تم التعرف على الموظف المسلح ويدعى "كونور ستورجون" ويبلغ من العمر 25 عامًا، وهو موظف في البنك الوطني القديم، وفقًا لقائد شرطة مقاطعة لويزفيل "جاكلين جوين فيلارويل".



وكانت الشرطة قد قتلت الموظف المسلح بعد تبادل لإطلاق النار، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.



تفاصيل الحادث



بدأ إطلاق النار الجماعي في أولد ناشونال بانك في إيست مين ستريت بعد الساعة 8:30 صباحًا، قبل حوالي 30 دقيقة من فتح البنك للجمهور.

وقالت ريبيكا بوشيت سيمز ، مديرة البنك ، لشبكة CNN ، إن ذلك حدث خلال اجتماع صباحي للموظفين ، حيث راقبت من جهاز الكمبيوتر الخاص بها زملاءها في العمل يُقتلون بالرصاص.

وقال بول همفري نائب رئيس شرطة لويزفيل مترو إن الضباط وصلوا إلى البنك في غضون ثلاث دقائق من إرسالهم استغاثة ووجدوا أن مطلق النار ما زال يطلق النار.

وأضاف جوين فيلارويل إن الضباط دخلوا في تبادل لإطلاق النار مع المسلح فقتله.

تم التعرف على الضحايا الـ 5 الذين لقوا حتفهم، قالت السلطات في البداية إن تسعة آخرين أصيبوا في الهجوم ، بينهم ضابط شرطة يبلغ من العمر 26 عاما تخرج من أكاديمية الشرطة قبل 10 أيام فقط وأصيب برصاصة في رأسه.