عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موظف ينهي حياة زملائه في العمل داخل البنك بأمريكا .. تفاصيل مروعة

صدى البلد

قام  موظف بأحد البنوك بفتح النار على مكان عمله في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وبث الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

تم التعرف على  الموظف المسلح ويدعى "كونور ستورجون" ويبلغ من العمر 25 عامًا، وهو موظف في البنك الوطني القديم، وفقًا لقائد شرطة مقاطعة لويزفيل "جاكلين جوين فيلارويل".


وكانت الشرطة قد قتلت الموظف المسلح بعد تبادل لإطلاق النار، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.

txt

احذروا.. هذا ما تحدثه القيلولة في الجسم

txt

شاب يستفز أسدا في عرينه.. شاهد ماذا حدث| فيديو


تفاصيل الحادث 


بدأ إطلاق النار الجماعي في أولد ناشونال بانك في إيست مين ستريت بعد الساعة 8:30 صباحًا، قبل حوالي 30 دقيقة من فتح البنك للجمهور.

وقالت ريبيكا بوشيت سيمز ، مديرة البنك ، لشبكة CNN ، إن ذلك حدث خلال اجتماع صباحي للموظفين ، حيث راقبت من جهاز الكمبيوتر الخاص بها زملاءها في العمل يُقتلون بالرصاص.

txt

نذير شؤم لنشاط الزلزال.. اكتشاف حفرة غامضة في قاع المحيط الهادئ تنبئ بكارثة

txt

معتمر يكرس عمرته لـ الدعاء على أصحاب العمل.. شاهد ماذا قال؟

وقال بول همفري نائب رئيس شرطة لويزفيل مترو إن الضباط وصلوا إلى البنك في غضون ثلاث دقائق من إرسالهم استغاثة ووجدوا أن مطلق النار ما زال يطلق النار.

وأضاف جوين فيلارويل إن الضباط دخلوا في تبادل لإطلاق النار مع المسلح فقتله.

تم التعرف على الضحايا الـ 5 الذين لقوا حتفهم، قالت السلطات في البداية إن تسعة آخرين أصيبوا في الهجوم ، بينهم ضابط شرطة يبلغ من العمر 26 عاما تخرج من أكاديمية الشرطة قبل 10 أيام فقط وأصيب برصاصة في رأسه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

3 من عائلتها محبوسون في قضايا مخدرات .. امبراطورة الحشيش بقبضة مباحث القاهرة

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

تعرف علي حقيقة إصابة فتوح بمباراة الزمالك

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

موضوعات متعلقة

احذروا.. هذا ما تحدثه القيلولة في الجسم

شاب يستفز أسدا في عرينه.. شاهد ماذا حدث| فيديو

نذير شؤم لنشاط الزلزال.. اكتشاف حفرة غامضة في قاع المحيط الهادئ تنبئ بكارثة

معتمر يكرس عمرته لـ الدعاء على أصحاب العمل.. شاهد ماذا قال؟

رغم ثروته.. سر السرير المتهالك الذي يفضل «إيلون ماسك» النوم عليه

بعد 1500 عام.. العلماء يكتشفون نصوصًا مخفية من الإنجيل ستغير الكثير

سلالة من كورونا تنتشر في هذه البلاد.. هل تنذر بـ جائحة جديدة؟

بحجم الدولار الواحد.. تفاصيل مثيرة عن أصغر كلب في العالم| صور

ترشيحاتنا

العراق .. مقتدى الصدر يعلن تجميد تياره وإغلاق حسابه على تويتر

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

ميدو يكشف طريقة لعب الزمالك مع أوسوريو

أفضل دعاء لشفاء المريض يوم الجمعة .. احرص عليه طوال اليوم

مايكروسوفت تطلق تحذيرا لمستخدمي windows 10.. اعمل تحديث بسرعة

خبراء اقتصاديون يفجرون مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. وعواقب وخيمة على الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودة خطيرة.. احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار

وداد بالعباية السوداء.. صور جوري بكر تشعل السوشيال ميديا من جديد

مسلسل ستهم الحلقة 22.. إخلاص روجينا لـ إياد نصار يبعدها عن الزواج

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ