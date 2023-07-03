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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي يحذر: تغير المناخ ينذر بمستقبل مرعب

كارثة عالمية
كارثة عالمية

حذر فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، العالم من توابع كارثية محتملة، نتيجة تغير المناخ، معتبرا أنه يهدد بتحقيق مستقبل بائس ومرعب للناس، عماده الجوع والمعاناة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية.

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انتقد فولكر تورك، زعماء العالم، لتعاملهم مع الأزمة بتهاون، وتفكيرهم نحوها على المدى القصير فقط.
جاءت تحذيرات تورك، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. بشأن الحق في الغذاء.

واعتبر تورك، إن الظواهر المناخية المتطرفة تقضي على المحاصيل الزراعية وتتلفها، كما تساهم في تراجع أعداد الماشية، بشكل قد يكون معه  إعادة بناء المجتمعات لنفسها أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.

وقال تورك: "واجه أكثر من 828 مليون شخص الجوع في عام 2021. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في تعريض ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافي لخطر الجوع بحلول منتصف هذا القرن".

أكد ترك، على أن العالم ينتظره مستقبل بائس، عماده تغير البيئة من زيادة فيضانات وظواهر متطرفة.

أضاف "معالجة تغير المناخ قضية حقوق إنسان .. لا يزال هناك وقت للعمل. لكن هذا الوقت قد حان الآن".

شهدت اتفاقية باريس لعام 2015 موافقة الدول على وضع حد للاحترار العالمي عند درجة حرارة "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق متوسط المستويات المقاسة بين عامي 1850 و 1900 .
كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2022 1.15 درجة مئوية فوق متوسط الفترة ما بين 1850-1900.

وفقًا للاتجاهات الحالية، سيكون الكوكب أكثر دفئًا بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وفقًا للجنة الاستشارية لعلوم المناخ التابعة للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وقال فولك: "يجب ألا نقدم مستقبل عماده الجوع والمعاناة لأطفالنا.. لسنا مضطرين لذلك".
تستمر الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان حتى 14 يوليو من الشهر الجاري.

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