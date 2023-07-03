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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من وزارة الخارجية الإماراتية ضد إسرائيل

الإمارات
الإمارات

دعت وزارة الخارجية الإماراتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أعمالها الإجرامية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني فورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.

وحثت السلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف، وإلى الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما شددت الوزارة على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة ، منذ فجر الاثنين، إلى 8 بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على مسجد الأنصار" في مخيم جنين بزعم تحصن مسلحين داخله.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن حوالى 2000 جندي إسرائيلي يشاركون حاليا في العملية العسكرية في جنين.

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