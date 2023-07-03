بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بحالة تسمم في الجيزة

أصيب 6 اشخاص بينهم 3 أطفال في الجيزة، بحالة تسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تسمم 6 أشخاص بينهم 3 أطفال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول 6 أشخاص بينهم 3 أطفال إدعاء تسمم غذائي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 6 اشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، إصابة كلا من ف ع 50 سنة، وإ س 28 سنة، ومحمد س 20 سنة، وس ع 8 سنوات، وش ع 13 سنة، وح س 14 سنة، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين.