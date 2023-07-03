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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه

مستشفي الداخله الجديد
مستشفي الداخله الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه بقوة 120 سريرا ويشمل مهبط طائرة مروحية هليكوبتر، ليدخل الخدمة في شهر يوليو الحالى، كما جرى فيها الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، كما يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

 

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وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ مراحل المشروع كما يجري تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لمستشفى مركز الداخلة الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه، تحت إشراف شركة كهرباء مصر الوسطى حيث بدأ تنفيذ المشروع في منتصف مارس الماضي وتم الانتهاء من أغلب الأعمال.

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