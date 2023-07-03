الطعمية بـ 700 جنيه في الساحل..تامر أمين مازحا: "المرتبات اتفرتكت في العيد"|فيديو

هنأ الإعلامي تامر أمين، المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بإجازة طويلة في فترة العيد هذا العام، موضحا أن العيد هذا العام كان مختلف عن غيره من باقي الأعياد، إذ أن إجازة العيد هذا العام كان مختلفا، حتى إحساس المواطنين كان مختلف هذا العام، "في ناس طلعت الساحل، واللي طلع العين السخنة، واللي طلع يصيف هنا وهنا".

وأضاف "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن يوجد مشكلة واجهت كثير من الناس، وهو أن العيد هذا العام جاء مع بداية الشهر، "الناس اللي قبضت قبل العيد، فرتكوا الفلوس في العيد".

وتابع، أن أغلب المصانع والشركات والمصالح الحكومية قررت أن يحصل العاملين على رواتبهم قبل إجازة العيد، وهي فكرة مدمرة اقتصاديا بالنسبة للمواطنين، "الناس فرتكت الفلوس في العيد، إزازة المياه في الساحل بـ 180 جنيه، وقرص الطعمية بـ 700 جنيه".

وأردف تامر أمين ، مازحا أن الكثير من المواطنين اكتشفت أن المرتبات التي تم إنفاقها في العيد كان من المفترض أن تسد احتياجات الأسرة حتى نهاية شهر يوليو وليس شهر يونيو المنصرم، "الناس افتكرت ده امبارح بس لما الإجازة خلصت، الناس مرتبها خلص وناقص 27 يوم على انتهاء الشهر".