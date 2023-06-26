"الناس عايشة في رعب".. تامر أمين ينفعل على الهواء لهذا السبب

انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء مباشرة بعد قراءة خبر بانهيار عقار في محافظة الإسكندرية من 13 طابق بشكل كامل، وسط حالة من الرعب والألم بين الأسر المتضررة من انهيار هذا العقار.

وقال "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا مش عارف دي المرة الـ 30 ولا الـ 40 اللي أتكلم فيها عن وقوع عقار في الإسكندرية، إحنا زهقنا من الأخبار دي في الإسكندرية، لازم يبقى فيه حل جذري للموضوع ده".

وتابع "تامر أمين" ، أنه يجب أن يكون هناك حلول جذرية للوقوف عن هذه القصة المأساوية المتعلقة بانهيار العقارات في محافظة الإسكندرية، "لازم يبقى في وقفة، أنا عارف أن الملف كبير، خاصة أن المخالفات في البناء في الإسكندرية كبيرة".

وأردف، أن في فترة من الفترات، كانت المخالفات في البناء جهرا أمام الجميع، وكانت المخالفات مقننة للبعض، "اللي عاوز تصريح 10 أدوار بياخد، واللي عاوز 5 أدوار بياخد، واللي معدي بياخد تصاريح ويبني، فتراكم الأمر في المخالفات في الإسكندرية لدرجة أصبحت تمثل رعب لأهل الإسكندرية".

وواصل: "الناس بتعد الثواني واللحظات اللي عايشاها خايفين من سقوط العقار في أي وقت، الناس بقت عايشة في رعب يا جماعة، لازم نشوف حل للموضوع ده".