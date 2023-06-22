تامر أمين: أؤيد رحيل محمد الشناوي عن الأهلي من الموسم الماضي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه يؤيد خروج محمد الشناوي من النادي الأهلي للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وهذا هو رأيه منذ الموسم الماضي، إذ أن اللاعب قدم كل ما لديه للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، موضحا أن تمسك إدارة المارد الأحمر بالحارس أمر طبيعي خاصة أنه قائد داخل الملعب، ونجح في تقديم دور القائد بشكل مثالي فضلا عن تألقه داخل أرضية الملعب.

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رحيل محمد الشناوي عن صفوف الأهلي لن يحزنه، خاصة أن الحارس يرغب في تأمين نفسه بعرض مالي محترم في آخر سنواته الرياضية داخل الملاعب، فضلا عن مولد حارس واعد وكبير مثل مصطفى شوبير، وتواجد حارس متألق مثل علي لطفي.

وتابع تامر أمين، أن رحيل محمد الشناوي عن صفوف النادي الأهلي سيؤدي لاستمرار علي لطفي في صفوف الفريق رغم التقارير التي تشير لوجود عرض من نادي زد، "لو الشناوي مشي، استحالة الأهلي يمشي علي لطفي خلال الفترة اللي جاية".

واستكمل، أن جمهور الأهلي متقبل رحيل حمدي فتحي، ورفض رحيل حسين الشحات، خاصة أن حمدي فتحي يمكن تعويضه، ولكن حسين الشحات من الصعب تعويضه في الفترة الحالية.

