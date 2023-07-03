تامر أمين: حسيت بطعنة في قلبي واتنكد عليا بسبب جزار المونوريل.. فيديو

عقب الإعلامي تامر أمين، على واقعة جزار المونوريل، التي انتشرت بشكل شاسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الأضحى، قائلا إن جزار المونوريل كان هو حديث "السوشيال ميديا" على مدار فترة عيد الأضحى، لافتا إلى أن الفيديوهات والصور التي شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت صادمة، "حسيت بطعنة في قلبي لما شفت المشاهد دي".

وأضاف "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جزار المونوريل ترك كل شيء، وقرر أن يعلق الذبائح على عمود المونوريل، "يعني مش كوبري أكتوبر، ولا حتة تانية، لا المشروع اللي مصر شغالة فيه، واللي لسه مشتغلش، واللي المصريين متعشمين فيه أن مصر تضاهي الدول المتقدمة بالمشروع ده".

وواصل: "يا ظالم يا مفتري، سبت كل حاجة ورايح تعلق في المونوريل، ده أنا لما شفت الصور اتنكد عليا والله، أنا خفت على بكرا بجد لما شفت الصور دي".

واستكمل تامر أمين ، أن مشروع المونوريل، وكل المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا سيُضرب في مقتل إذا كان هذا هو وعي وسلوك المصريين فيما يتعلق بالمشاريع التي تعمل عليها الدولة.

وأسهب: "هو انت يا ناصح فاهم لما تعمل المصيبة دي الناس هتعديها ليك عادي، أديك هتقضي العيد في السجن، استفدت إيه لما عملت فيه حدق وروحت على المونوريل تعلق الذبائح عليه".

وأتم تصريحاته قائلا إن خطورة هذه اللقطة ليست في عمود المونوريل فقط، وإنما في ثقافة ووعي المصريين بالمشاريع التكنولوجية التي تعمل عليها الدولة.