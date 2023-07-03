ربنا يكفيكم فلسفتها.. تامر أمين يمازح زوجته على الهواء.. فيديو

مازح الإعلامي تامر أمين، زوجته على الهواء، بسبب أزمة المرتبات والمصاريف التي يعاني منها قطاع كبير من عامة الشعب، بسبب فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي استغلها قطاع كبير من المواطنين في الترفيه والتنزه في العديد من الأماكن المختلفة.

وقال "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن أغلب الرجال استغلوا هذه الإجازة الطويلة في التنزه والسفر وغيره من وسائل الترفيه، باعتبارها فترة إجازة طويلة، ولكن كثيرا من الناس أغفل أن المرتب الذي حصل عليه قبل إجازة العيد كان يجب أن يقضيه حتى نهاية شهر يوليو وليس يونيو المنصرم.

وتابع تامر أمين: "أنا عندي زوجة في البيت ربنا يكفيكم فلسفتها مش شرها، هي من الستات المؤمنات الواثقات والوارعات اللي مؤمنة بالمثل اللي بيقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الجيب، هي شايفة أن الحياة معمولة عشان نصرف ما في الجيب كله، مفيش استثمار أو تدبير أو غيره".

وواصل تامر أمين: "هي شايفة أن لازم تصرف كل ما في الجيب عشان يأتيك ما في الغيب، وده مش مثل زوجتي لوحدها أغلب السيدات عندها نفس المنطق ده".