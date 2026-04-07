الأحد المقبل افتتاح تجريبي لمعرض "زهور الربيع".. التفاصيل مع متحدث الزراعة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع يُعد من أبرز الفعاليات السنوية في مصر، حيث يضم نخبة من منتجي الزهور والنباتات من القطاعين العام والخاص، مع عرض أنواع نادرة وإتاحة البيع المباشر للجمهور، إلى جانب كونه متنزهًا ترفيهيًا خلال موسم الربيع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة قررت افتتاح المعرض مبكرًا بشكل تجريبي تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، على أن يتم الافتتاح الرسمي لاحقًا، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة شهر ويشهد فعاليات وعروضًا متنوعة من العارضين.

وأضاف أن وزارة الزراعة كثّفت من منافذ بيع السلع قبل وخلال الموسم، لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة تقل بنحو 20% عن مثيلاتها، مع التركيز داخل المعرض على منافذ بيع الزهور، بالتوازي مع توفير السلع الأساسية في المنافذ الثابتة القريبة.