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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: مشروع المليون ونصف فدان يدعم توفير مخزون من المحاصيل الإستراتيجية

النائب العمدة عثمان
النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي

قال العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، من أهم الملفات التي توجه لها الحكومة اهتماما بالغا، بتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة وأن القطاع الزراعى هو قاطرة تحقيق النمو الحقيقي.

 

مخزون كاف من المحاصيل الاستراتيجية 

 

و أضاف “ عثمان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع المليون ونصف فدان يأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين الإستهلاك المحلي، بما يعمل علي توفير مخزون كاف من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح وغيرها، معقبا “ لدينا الخامات والخبرات الفنية التي تمكننا من وجود خطة فعالة لزيادة الإنتاجية”.

وتابع النائب : لذا لابد من تفعيل دور مركز البحوث الزراعية، علي أرض الواقع، فيما يخص إستنباط أصناف جديدة من البذور “ علي سبيل المثال هناك بذور قمح تعطى إنتاج لما يصل لـ 30 أردب في الفدان”.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أهمية التركيز علي التصنيع الغذائي تزامنا مع خطة استصلاح الأراضي، حيث أن هذه المجال يدعم زيادة العملة الصعبة من خلال التصدير وبمثابة قيمة مضافة للاقتصاد.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن فكرة الاستمرارية في تفعيل الزراعات التعاقدية ستدعم الإرتقاء بأحوال المزارعين وتنعكس بالايجاب علي منظومة الزراعة ككل، مناشدا الحكومة بأهمية الإعلان عن أسعار بيع المحاصيل كالقمح، بشكل مبكر قبل زراعة المحصول وذلك كنوع من تحفيز المزارع علي زيادة الإنتاج.

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وأكد اللواء أركان حرب، مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر.

مشيرًا إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عمرو عبد الوهاب فى الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، والذى أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف كلٍ من الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فاتن لبيب رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتورة فينيس فايد.

مشروع الزراعات التعاقدية التصنيع الغذائي الاستهلاك المحلي الامن الغذائي مجلس النواب استصلاح الاراضى

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