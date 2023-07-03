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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصاد 10 سنوات.. قطاع الزراعة يقود قطار التنمية بعد ثورة 30 يونيو

صدى البلد

عرضت إكسترا نيوز، تقريرًا تحت عنوان "نهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو وخلال 10 سنوات ماضية".
وأشار التقرير إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنها مشروع إحياء البتلو، بتكلفة وصلت 7 مليارات و700 مليون جنيه لأكثر من 42 ألف مستفيد، بجانب الثروة الداجنة وتكلفة استثمارها وصل إلى 2 مليار جنيه، وتأثيرهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الثروة السمكية والتي بلغ إجمالي الإنتاج السنوي  منها نحو 2 ملايين طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%.

وأضاف التقرير: "تمويل المشروعات القومية واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 ملايين فدان بالفترة الماضية، وأهم هذه المشروعات، مشروع توشكى الخير بمساحة مليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2 ملايين و200 ألف فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 4056 ألف فدان. 

وتابع "مشروع تنمية الريف المصري بمساحة مليون ونصف فدان بجانب مشروعات أخرى بالصعيد والوادي الجديد، ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية وتأثيره المباشر على توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي لاستهدافه انتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية والحرص على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".

استصلاح الصحراء الثروة السمكية الإنتاج الحيوانى الاكتفاء الذاتي إكسترا نيوز الرقعة الزراعية

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