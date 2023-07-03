بالفيديو..مسيرة جماهيرية شمال قطاع غزة لنصرة جنين بعد العدوان الغاشم

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، صور وفيديوهات لمسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دعمًا واسنادًا لمخيم جنين الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

وقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس يوم غد الثلاثاء يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه تنديدا بالعدوان على جنين.

وقالت الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية لها، إن هناك ٨ شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو ١٠٠ جريحاً، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة، وشهيد في البيرة.

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث مخيم جنين، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

كانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.