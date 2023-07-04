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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. مواد تجنبيها فورا عند استخدام الماسكات الطبيعية

أحترسي مواد تجنبيها
أحترسي مواد تجنبيها فورا عند استخدام الماسكات الطبيعية

قالت خبيرة التجميل مروة عباس أنه على الرغم من أن الماسكات الطبيعية آمنة للاستخدام عادةً، إلا أن بعض المواد الطبيعية يمكن أن تسبب تحسس أو تهيج لبعض الأشخاص. 

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احترسي  مواد تجنبيها فورا عند استخدام الماسكات الطبيعية

وكشفت من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، عن المواد التالية عند استخدام الماسكات الطبيعية:

1. القرفة: يجب تجنب استخدام القرفة على البشرة، حيث يمكن أن تسبب التهابات وحساسية.

2. الليمون: يجب تجنب استخدام الليمون على البشرة بشكل مباشر، حيث يمكن أن يسبب تهيج وتحسس وحتى حروق.

3. الزنجبيل: يجب تجنب استخدام الزنجبيل على البشرة بشكل مباشر، حيث يمكن أن يسبب تحسس وتهيج وحتى حروق.

4. الثوم: يجب تجنب استخدام الثوم على البشرة، حيث يمكن أن يسبب تحسس وتهيج وروائح غير مرغوبة.

5. الفلفل الحار: يجب تجنب استخدام الفلفل الحار على البشرة، حيث يمكن أن يسبب تحسس وتهيج وحتى حروق.

6. العطور والصابون القاسي: يجب تجنب استخدام الماسكات الطبيعية التي تحتوي على العطور والصابون القاسي، حيث يمكن أن تسبب تحسس وتهيج للبشرة.

يجب أيضاً تجنب استخدام أي مادة يعرف بأنها تسبب حساسية للبشرة، ويجب دائماً تجربة الماسكات الطبيعية على جزء صغير من البشرة قبل استخدامها على الوجه بالكامل. كما يجب استشارة طبيب الجلدية إذا كانت البشرة حساسة أو تعاني من أية مشاكل جلدية قبل استخدام الماسكات الطبيعية.

استخدام الزنجبيل الماسكات الطبيعيه الليمون الفلفل الحار تسبب التهابات تصريحات خاصة خبيرة التجميل

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