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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك

جاك دورسي و إيلون
جاك دورسي و إيلون ماسك

تسبب رجل الأعمال والمالك الجديد لـ تويتر Twitter، إيلون ماسك، في صدمة كبيرة للمستخدمين، حيث أصدر عددا من القرارات التي اعتبرها البعض مجحفة، حيث تعمل هذه القرارات على تقييد الوصول إلى التغريدات والمشاهدات لمستخدمي تويتر بناء على موقفهم من خدمة اشتراك  خدمة Twitter Blue المدفوعة. 

 

ومنذ أيام قليلة، خرج إيلون ماسك ليقول بأنه سيتم السماح للمستخدمين الذين يملكون حسابات موثقة بقراءة 6000 تغريدة في اليوم ، في حين أن المستخدمين الغير المشتركين في خدمة Twitter Blue المدفوعة سيقتصرون على 600 مشاركة في اليوم، أما المستخدمون الجدد فسيكون أمامهم الوصول فقط لـ 300 تغريدة في اليوم.

 

 هجرة جماعية من تويتر إلى Bluesky و Mastodon     

 

وعلى الرغم من أن ماسك ادعى أن القيود هي إجراء مؤقت "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام"، إلا أنه على الجانب الآخر لازمت هذه القرارات هجرة جماعية إلى عدد من المنصات المنافسة لـ تويتر لا سيما منصة Bluesky المملوكة للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة تويتر، جاك دورسي. 

 

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه تدفق عدد كبير من المستخدمين على منصات منافسة منها منصة Bluesky وكذلك منصة Mastodon الألمانية، حيث اضطرت Bluesky  إلى إيقاف عمليات الاشتراك الجديدة مؤقتًا بعد أن تسبب التدفق الواضح لمحاولة التسجيل في حدوث مشكلات في الأداء.

 

وذكر موقع  The Verge أن Bluesky كان يتعامل مع "حركة مرور قياسية" في وقت "الأداء المتدهور"، كما أدى الاضطراب في تويتر إلى زيادة النشاط في Mastodon ، المنافس الألماني الذي يفتخر بهيكله اللامركزي، والذي يتحكم فيه المستخدم.

 

وكتب يوجين روشكو، الرئيس التنفيذي لـ Mastodon على المنصة أمس  "زادت قاعدة المستخدمين النشطين لـ Mastodon بمقدار 110 ألف خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

 

خبراء التسويق يحذرون من قرارات ماسك على الإعلانات 

 

ويتخوف خبراء التسويق من قرارات ماسك حيث حذر من أن خطوة تحديد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها مؤقتًا يمكن أن تقوض جهود ياكارينو ويمكن أن تكون "كارثية" للأعمال الإعلانية للمنصة.

 

وقال مايك برولكس ، مدير الأبحاث في شركة Forrester ، إن القيود "سيئة بشكل ملحوظ" للمستخدمين والمعلنين، واهتزت بالفعل بسبب "الفوضى" التي جلبها ماسك إلى المنصة.

 

وأضاف "نقص ثقة المعلن الذي تحتاجها ليندا ياكارينو لعكس اتجاهه أصبح أكبر للتو، ولا يمكن عكس ذلك بناءً على مصداقيتها في الصناعة وحدها.

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