إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية..أسماء

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزوامل- العبور وتم نقل المصابين الي مستشفي الزوامل وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنيه إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل يفيد إستقبال كلا من "عيسي م ح" 40 سنة مصابا بكدمة بالصدر و"طلعت ا ص" 61 سنة مصابا بسحجات وكدمات و"ماهر م ا" 57 سنة مصابا بكدمة بالركبة اليسري و"حسن ا ح" 57 سنة مصابا بكدمة بالركبة اليمني و"رضا م ح" 51 سنة مصابا بسحجات وكدمات و"اشرف ز ا" 52 سنة و"السيد م ا" 55 سنة و"احمد ا ا" 43 سنة مقيمين الزوامل مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزوامل- العبور وتم نقل المصابين الي مستشفي الزوامل وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.