إخماد حريق اندلع في تاكسي خلف مستشفى أم المصريين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تاكسي خلف مستشفى أم المصريين جنوب الجيزة.

إشتعال النيران في سيارة تاكسي في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن إشتعال النيران في سيارة تاكسي خلف مستشفى أم المصريين في الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اشتعال النيران في سيارة تاكسي بدون إصابات خلف مستشفى أم المصريين جراء ماس كهربائي في التوصيلات وبسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق السيارة وإخماده، ومنع امتداده للسيارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

وتبين بالفحص اشتعال سيارة أجرة "تاكسي"، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون إصابات.