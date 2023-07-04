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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات بأوكرانيا لتوقيع اتفاقية سلام مع روسيا.. ووضع حلف الناتو في المواجهة

اوكرانيا
اوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا بحاجة إلى توقيع اتفاقية سلام مع روسيا من أجل نقل عبء المواجهة بالكامل إلى دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال سوسكين، في قناته على “يوتيوب”: "اجلس في صوفيا ووقع اتفاقية وقف إطلاق النار… على أي حال، سنتوقف عن خسارة رجالنا. وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا، لكنه سيء ​​للجميع غير ذلك، وهنا تبدأ حياة ممتعة للناتو".

وأضاف أن “وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيساعد في إعادة توزيع العبء الجيوسياسي على دول الغرب وإخراج كييف من طريق الأذى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوسكين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لتدمير جيشه بالكامل من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أن الصراع مع روسيا لن ينتهي بدونه.

وقال سوسكين،: "حدث شيء ما لزيلينسكي. لا سمح الله، إذا سقطت أزهار القرنفل في مكان ما. سيكون الأمر خطيرا جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أن “وضع زيلينسكي صعب للغاية: قواته تحرز تقدما ضئيلا جدا في الهجوم، وعدد أقل من الأوكرانيين يريدون الانضمام إلى جيشه، وقد خدعه "الحلفاء" الغربيون بعضوية الناتو ويرسلون الآن أسلحة أقل”.

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وتابع: “تصريحه في مقابلة مع “سي إن إن” بأن الصراع لن ينتهي حتى تستولي أوكرانيا على شبه جزيرة القرم يظهر جنونه واستعداده لإرسال الجيش الأوكراني بأكمله إلى التدمير الكامل”.

وأضاف: "زيلينسكي، استيقظ، ما هو النصر؟… الرئيس الأوكراني لم يعد يفهم ما يقوله".

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