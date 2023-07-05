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رئيس التحرير
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برلمان

تعليم النواب تشيد بتكليفات وزير التعليم بمراجعة امتحان مادة الكيمياء بالثانوية العامة

لطفى شحاتة عضو لجنة
لطفى شحاتة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أشاد النائب لطفى شحاتة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التى أكد فيها أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به معلناً تأييده التام لتكليفات الوزير بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وقال " شحاتة " فى بيان له أصدره اليوم إن تكليفات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمراجعة امتحان مادة الكيمياء بعد الشكاوى المتعددة من طالبات وطلاب الثانوية العامة بصعوبة امتحان مادة الكيمياء أدى الى ارتياح كبير لدى أبنائنا من طالبات وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم مطالباً من الدكتور رضا حجازى الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات واعلان نتائجها بكل شفافية على الرأى العام وتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص فى عمليات تصحيح الثانوية العامة موجهاً التحية والتقدير للدكتور رضا حجازى على استجابته السريعة لطلب الاحاطة الذى تقدم به حول صعوبة امتحان مادة الكيمياء قبل مناقشته داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

كما أشاد النائب لطفى شحاتة بتأكيد الدكتور رضا حجازى بأن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وأنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص مطالباً من الوزير سرعة تنفيذ تصريحاته على ارض الواقع.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة مادة الكيمياء التصحيح الإلكتروني لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

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