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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامجا تدريبيا على معايير جودة المراكز الطبية المتخصصة

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لطب وجراحة الأسنان بوزارة الصحة، برنامج تدريبي  لمراكز طب الأسنان  التابعة للإدارة ، وذلك للتعريف بمعايير GAHAR الخاصة باعتماد المراكز الطبية المتخصصة.

وصرح الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مركز التدريب بالهيئة قام بتنظيم البرنامج في اطار تفعيل خطة التدريب المشتركة بين الهيئة وبين ادارة طب وجراحة الاسنان بهدف حصول مراكز طب الاسنان على شهادة الاعتماد تمهيدا لتقديم حزم خدمات علاج الأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن البرنامج شارك به ٩٠ متدرب من فرق الجودة والعاملين بمراكز طب وجراحة الأسنان بمحافظات بورسعيد، والقاهرة، والاسكندرية، والمنصوره، ودمنهور، وأنه شمل نظرة عامة علي عملية الاعتماد وقواعد حساب مجموع درجات استيفاء المعايير، إلى جانب عناصر التطابق مع كل معيار، خاصة المعايير المتعلقة بأمان وسلامة المريض، ومنع انتشار العدوى، والخدمات التشخيصية والتكميلية، والمعايير الخاصة بالجراحة والتخدير وتسكين الآلام ، وسلامة الدواء.

شارك بتقديم البرنامج نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية على رأسهم كل من: أ.د. السيد العقده، أ.د. ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك د. محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، د.أحمد الشلبي، مدير التدقيق الإكلينيكي بالرقابة الصحية، د. آيه بسطاوي، عضو الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية.

يذكر أن معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة الصادرة عن الهيئة حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 97% وهي تنطبق على المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية بمدة إقامة أقل من ٢٤ ساعه مثل:
• مراكز الكلى 
• مراكز الأسنان
•مراكز جراحات اليوم الواحد
• مراكز الرمد
• مجمع العيادات 
• الصيدليات العامه
• العيادات الخاصة

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