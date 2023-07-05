عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: تشميع 7 محلات و13 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

رئيس المحلة
رئيس المحلة

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 7 محلات و13 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 34 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

txt

رسميا.. رحيل بومبا عن طنطا بعد ضياع حلم التأهل للممتاز

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

إطفاء الإنارة استهلاك الكهرباء المحال التجارية المحلة الكبرى الوحده المحلية الوحدات المحلية ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يجتمع بمسئولي المرافق لمناقشة خطة تطوير المحلة الكبرى

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

الأزهر يدين أحداث جنين: على الجميع تحمل مسئولياته لوقف إرهاب الصهاينة 

برلمانية: الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية يسهم بسد فجوات العجز داخل المستشفيات

الإسكان: افتتاح ميدان 30 يونيو بمدينة الشروق واستكمال تطوير الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ