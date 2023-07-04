البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانة البحرين بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ودعت السلطات الإسرائيلية الى إنهاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية ووقف أعمال العنف والتصعيد.

وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وكان قد قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين بالضفة الغربية، إنّ العمليات الإسرائيلية مازالت مستمرة في منطقة مخيم جنين وبعض أطراف المدينة وأحيائها، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت العملية العسكرية في منطقة مكتظة بالسكان، بواقع 15 ألف ساكن في الكيلو متر المربع الواحد، ولم توجه إنذارا واحدا للمدنيين.