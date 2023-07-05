العربية اتفحمت.. تفاصيل مصرع وإصابة 7 على طريق الكريمات في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» بدائرة مدينة الصف.

مصرع 4 اشخاص في تفحم سيارة على الكريمات

حيث صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثامين ضحايا الحادث عقب مناظرتهم وتسليمهم لذويهم، كما استمعت لشهود العيان في الحادث، وقررت انتداب مهندس لإجراء الفحص الفني على السيارة المتسببة في الحادث لبيان كيفية وقوع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» بدائرة قسم شرطة الصف، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي «الكريمات» أعلى نفق عرب أبو ساعد بمنطقة الصف، مما نتج عنه اشتعالها وتفحمها بالكامل.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير السيارة المذكورة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه اصطدامها بالحاجز الخرساني بين الطريق الداعم والرئيسي، ثم انقلابها واشتعال النيران فيها، ونتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى 15 مايو، ورفع آثار حطام الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

