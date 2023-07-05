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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالملايين.. الأمم المتحدة تكشف عدد النازحين من السودان إثر الاشتباكات

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عالمية، أن الأمم المتحدة تنشر آخر إحصائية لاعداد النازحين السودانيين إثر الاشتباكات الأخيرة.

وجاء النبأ كالتالي ، الأمم المتحدة: “ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص منذ بدء الاشتباكات”.

رئيس جنوب السودان يتعهد بإجراء أول انتخابات في بلاده

السودان تطلب من روسيا التدخل في أزمتها وحلها

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، إن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان.

واضاف عكار في حديث مع وكالة سبوتنيك: "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".
وأضاف عقار: "قد تكون هناك طرق كثيرة (لمشاركة روسيا) وليس بالضرورة أن يتواجد ممثل عن روسيا في المبادرات أو في الأجسام المنبثقة عن المبادرات، فمثلا التزمت روسيا بدفع 40 مليون دولار للقضايا الإنسانية، وهذا يدل على أنها تقف بجانبنا، ووجودها مهم".

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