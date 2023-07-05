بأمر المحافظ.. القبض على شخص ألقى زجاجات فارغة بمياه البحر بالغردقة

كشفت محافظة البحر الأحمر، أنه فور انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص يدعى وائل عادل أحمد عبد الرحيم ، بإلقاء زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم بمدينة الغردقة، مما يعرض المواطنين والسائحين لأضرار ويعرض البيئة البحرية أيضاً للخطر، وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم والتحفظ عليه لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وأشارت المحافظة فى بيان لها ، إلى أن التصرف المخالف للقانون من قبل المتهم أثار استياء وغضب اللواء عمرو حنفي ، خاصةً وأن المتهم ظهر في الفيديو بعد ارتكاب جريمته بشكل غير لائق وهو يتفاخر ويتراقص ، معتقداً انه سيفلت من العقاب والقانون، ولم يخطر بباله أن الفيديو سيصل لمحافظ البحر الأحمر، الذي يطبق القانون بحسم ويضرب بيد من حديد تجاه أي تصرفات تسئ للمصريين وتضر بالسياحة.

وأوضح البيان ، أن اللواء عمرو حنفي، متابع جيد لمختلف وسائل الاعلام بصفة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة وما ينشر بها، وبمجرد نشر الفيديو ووصول شكاوى عديدة على صفحة البوابة الالكترونية للمحافظة، وعرضها عليه، على الفور وجه بتشكيل لجنة مصغرة و عاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر بمشاركة كل من ( رئيس حى جنوب – مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة )، وبعد التحقيقات الأولية و إنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم، و بالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم مرتكب الواقعة و ضبطه و التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ولفت البيان ، إلى أن محافظ البحر الأحمر، أشرف بنفسه وتابع التعامل مع هذه الواقعة لحظة بلحظة، لتحقيق الردع العام والخاص، لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي واقعة مخالفة للقانون بمدن المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى إلتزام إدارة المطعم بالتعليمات حيث ستتضمن اللجنة ( القوى العاملة – الحماية المدنية – مديرية الصحة – مديرية التموين ) وغيرها من الجهات الإدارية المعنية، حرصاً على ردع المخالفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للأخرين، حيث تبين من الفحص وجود العديد من المخالفات أبرزها أن الرخصة منتهية الصلاحية إضافة لعدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الصلبة والتخلص منها بطريقة غير آمنة.