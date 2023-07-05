وفاة الطفل زياد ضحية تصادم سيارة بـ"سايبر" في القليوبية

أعلنت أسرة الطفل زياد ناصر جوده، والذى أصيب جراء حادث تصادم سيارة به أثناء تواجده بسايبر بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وفاته اليوم وسيتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسه.

وأصيب الطفل زياد ناصر جوده، بإصابات خطيرة جراء قيام فتاة بصدمه بسيارتها أثناء تواجده داخل سايبر مجاور لمنزله، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعى في حالة خطرة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، باصابة طفل يدعي زياد ناصر جودة، 14 عاماً باصابات خطيرة، وتبين ان الفتاة بسن صغير وكانت تتعلم قيادة السيارة.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام فتاة اثناء قيادتها سيارة خاصة بها بالأصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان متواجد به المجنى عليه مما تسبب له في اصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد.

وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة ، ولقى ربه داخل المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.