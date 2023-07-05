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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الجيش الإسرائيلي: من يحاول إيذاء مواطنينا سيختبر القوة الكاملة لجيشنا

وزير الجيش الإسرائيلي:
وزير الجيش الإسرائيلي: من يحاول إيذاء مواطنينا سيختبر القوة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "نحن نمد أسلحتنا بسلام ونسعى للتعايش مع الجميع، وأي شخص يحاول إيذاء مواطنينا، سيختبر القوة الكاملة لجيشنا".

وفي تصريح أمام لجنة العمل والرفاهية في الكنيست، حول أنشطة الجيش الإسرائيلي في جنين، قال غالانت: "قواتنا عملت في عشرات المواقع حيث أنتج الإرهابيون ذخائر ومتفجرات وأسلحة مختلفة"، معلنا أنه "تم تدمير خط الإنتاج نتيجة الإجراءات التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام".

وأضاف: "لقد عملنا بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لكننا كنا مطالبين بتحمل مخاطر كبيرة. كان من المهم أن نتذكر أن هناك اثني عشر ألف مدني يعيشون في المخيم - وقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأعرب عن تقديره لـ"رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ومدير جهاز الأمن العام، ولقادة جيش الدفاع الإسرائيلي، والجنود المقاتلين الذين عملوا بدقة ومهنية وشجاعة غير عادية. لقد بعثوا برسالة واضحة: لن يكون للإرهابيين مكان للاختباء".

وأشار إلى "أننا نمد أسلحتنا بسلام ونسعى للتعايش مع الجميع. ومن ناحية أخرى، فإن أي شخص يحاول إيذاء الأطفال والمواطنين في إسرائيل، سيختبر القوة الكاملة لجيش الدفاع الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية".

وعن الجندي الإسرائيلي الذي قتل في العملية، قال جالانت: "أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسرة الرقيب الراحل ديفيد يهودا اسحاق، وهو جندي مقاتل في وحدة إيجوز، ومن سكان بلدة بيت إيل. استشهد في نهاية العملية العسكرية خلال الليل. وتأتي الأنباء الرهيبة لوفاته عند إتمام عملية ناجحة ودقيقة وجريئة قام بها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في اللواءين اللذين دخلا منطقة جنين".

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