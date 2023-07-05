سوشيال ميديا.. تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا وديانا هشام تحتفل بعيد ميلادها الـ27

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات أزمة غرامة كهربا، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “في إخطار وصل من الفيفا لكهربا، وتم تبلغيه بضرورة الرد علي المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب يوم 3 أغسطس، الخطاب بيقوله وضح موقفك من سداد الغرامة، واذا لم يتم الدفع سوف يتم إيقافه”.

مفاجأة.. الأهلي يوافق على ضم إمام عاشور الموسم المقبل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موافقة النادي الأهلي علي ضم اللاعب إمام عاشور الموسم المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. لجنة الكرة بالأهلي توافق على ضم إمام عاشور في الموسم المقبل”.

بالقبعة.. محمد رمضان في ظهور جديد عبر انستجرام

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان مرتدي تيشيرت باللون الأسود، مع قبعة بنفس اللون، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

على طريقة باربي.. ديانا هشام تحتفل بعيد ميلادها الـ27

احتفلت الفنانة ديانا هشام، بعيد ميلادها ال 27، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت ديانا هشام فيديو من احتفالها، علي طريقة الشخصية الشهيرة باربي، وعلقت كاتبة: “فتاة باربي اصبحت 27 عام”.