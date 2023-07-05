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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على ضم إمام عاشور الموسم المقبل

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موافقة النادي الأهلي علي ضم اللاعب إمام عاشور الموسم المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. لجنة الكرة بالأهلي توافق على ضم إمام عاشور في الموسم المقبل”.

يذكر أن الإعلامي محمد شبانة، أكد أن النادي الأهلي فاوض إمام عاشور منذ فترة طويلة، وتم الكشف عنه في وقت سابق رغم تشكيك البعض فيما ذكرناه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كيف يتعرض لاعب محترف للإصابة، وفي النهاية يخضع للعلاج في مصر وليس الدنمارك، ولا أحد يعرف أي شئ عن إصابة إمام عاشور، ثم تم تغيير مدرب ميتيلاند، والمدرب الجديد للفريق ليس مقتنعًا باللاعب".

وأضاف: "إمام عاشور تواجد كثيرا في نادي الزمالك، دون رغبة حقيقية لضمه من جانبه، ثم خرج للاعتذار للأهلي والخطيب، وظهر مع كهربا في أكثر من مكان، لذلك تم ربط الأحداث".

وواصل: "هناك أحاديث ظهرت حول وجود اجتماع بين الأهلي وإمام في أحد منازل أقاربه، والبعض أكد لي أن الملف منتهي بنسبة 100%".

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