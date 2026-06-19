الرئاسة اللبنانية تكشف كواليس اتصال وزير الخارجية الأممريكي بـ «عون»

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون، تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث التطورات في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار المساعي الدولية لاحتواء التوترات الأمنية وتعزيز فرص التهدئة.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس “عون” أكد خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشدداً على أهمية تثبيت الاستقرار وحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه البلاد مرحلة دقيقة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية، خصوصاً على خلفية التطورات عند الحدود الجنوبية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تناول الاتصال العلاقات اللبنانية – الأمريكية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمنع توسع دائرة التصعيد.

وأكد الجانب اللبناني على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء التوتر والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

ويأتي التواصل بين عون وروبيو، ضمن سلسلة اتصالات دولية مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار متابعة الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، حيث تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في الاتصالات المرتبطة بالملف اللبناني، خصوصاً ما يتعلق بالحدود الجنوبية والترتيبات الأمنية.

ويرى مراقبون أن تأكيد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار؛ يعكس محاولة رسم موقف رسمي يقوم على إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي، وتجنب أي مواجهة واسعة قد تزيد من الأعباء على لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة.

ويحظى الملف اللبناني باهتمام دولي متزايد في ظل المخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على الاستقرار الداخلي، وسط دعوات متكررة إلى حماية المدنيين ودعم مسار سياسي يضمن الأمن والاستقرار على المدى الطويل.